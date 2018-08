Merkel-Putin, trovare soluzioni a crisi

BERLINO, 18 AGO - "Ci sono molti conflitti, questo sottolinea la possibilità di trovare delle soluzioni. Noi abbiamo responsabilità in proposito. La Germania ne ha, ma soprattutto la Russia, che fa parte del consiglio di Sicurezza Onu". Lo ha detto Angela Merkel, nelle dichiarazioni con Vladimir Putin a Meseberg. "Nonostante l'accordo di Minsk, non abbiamo ancora una stabile tregua in Ucraina. Spero che tenteremo di nuovo di trovare una via per la pace, e stasera parleremo di una missione Onu che possa giocare un ruolo nella pacificazione", ha aggiunto la cancelliera.