Ue al lavoro per soluzione nave Diciotti

BRUXELLES, 20 AGO - Sul caso della nave Diciotti "siamo al lavoro per trovare una soluzione, la più rapida possibile. Siamo stati contattati dalle autorità italiane e stiamo contattando gli Stati membri". Così Tove Ernst, portavoce della Commissione Ue per la Migrazione. La portavoce non commenta invece le dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha affermato di voler riportare i migranti in Libia se l'Ue non troverà una soluzione. "Non commentiamo scenari ipotetici", ha detto.