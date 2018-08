Malaysia blocca progetti Cina da 22 mld

PECHINO, 21 AGO - Il premier malese Mahathir Mohamad ha reso noto oggi che i progetti da oltre 22 miliardi di dollari sostenuti dalla Cina, tra cui una linea ferroviaria sulla costa orientale e un gasdotto a Sabah, sono stati per ora cancellati. Lo riportano i media della Malaysia in base agli incontri che Mahathir ha avuto a Pechino, parte della visita di 5 giorni, con il premier Li Keqiang e il presidente Xi Jinping. Il premier malese ha detto che lo stop resterà fino a quando il Paese non sarà economicamente in grado di sostenere le ambiziose opere.