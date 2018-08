Iran presenta suo jet militare

ROMA, 21 AGO - L'Iran ha presentato oggi un jet militare che ha affermato di aver prodotto interamente nel Paese usando la propria tecnologia. Il velivolo ha compiuto un volo durante una cerimonia alla presenza del presidente Hassan Rohani, che la televisione iraniana ha mostrato seduto in cabina di pilotaggio, prima dell'esibizione. Secondo l'agenzia Tasnim, l'aereo, chiamato Kowsar, sarà prodotto in due versioni, a uno e a due posti, come quello mostrato oggi. Il velivolo, aggiunge la fonte, è dotato di sistemi avanzati per il combattimento e il controllo dei cieli. Le autorità iraniane annunciano spesso la costruzione in proprio di nuovi sistemi d'arma sofisticati, senza che però gli esperti internazionali abbiano la possibilità di analizzarli. Rohani ha affermato la necessità di continuare nel rafforzamento delle capacità di difesa iraniane: "Perché - ha affermato il presidente - gli americani non ci attaccano? Perché sono a conoscenza della nostra forza e del costo che dovrebbero pagare".