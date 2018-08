Avvertimento Trump a immigrati illegali

ROMA, 21 AGO - "Mi spiace dover ribadire che ci sono conseguenze serie e sgradevoli per l'attraversamento del Confine negli Stati Uniti in modo ILLEGALE! Se non ci fossero serie conseguenze il nostro Paese verrebbe invaso da gente che cerca di entrare e il nostro sistema non ce la farebbe!": lo scrive oggi il presidente americano Donald Trump in un tweet.