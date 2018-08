Iran: parziale revoca arresti oppositori

TEHERAN, 21 AGO - Sono stati "parzialmente revocati" in Iran gli arresti domiciliari in vigore dal 2011 per Mir Hossein Mussavi e Mehdi Karrubi, i leader del movimento di protesta dell''Onda verde' del 2009. Lo riferisce l'agenzia Isna, aggiungendo che le misure restrittive potrebbero essere totalmente cancellate domani, in occasione della Festa del Sacrificio (Id al Adha), una delle più importanti ricorrenze per i musulmani. "A Mussavi e a sua moglie Zahra Rahnavard è stato concesso recentemente di uscire di casa per andare a far visita ai loro figli e sono stati autorizzati a leggere i giornali", scrive l'agenzia. Fonti non precisate riferiscono inoltre che è stato tolto il bando ai media di citare il nome e pubblicare immagini dell'ex presidente riformista Mohammad Khatami, ed è stato revocato il divieto impostogli di partecipare ad incontri pubblici.