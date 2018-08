India: 23 milioni per concorso ferrovie

NEW DELHI, 21 AGO - Si stanno svolgendo oggi in tutta l'India le selezioni per la più grande assunzione mai tenuta al mondo: 23 milioni di candidati per 90mila posti fissi alle Indian Railways, le ferrovie dello Stato indiane. Lo scrive il quotidiano Times of India. Sul totale, 26mila posti sono per macchinisti, gli altri per decine di incarichi diversi: tecnici, operai con varie mansioni, elettricisti, impiegati, falegnami, guardarobieri. L'elefantiaca macchina del concorso, che in totale costerà 300 miliardi di rupie, 37 milioni di euro, è stata avviata dall'azienda pubblica da quasi un anno: i 23 milioni di candidati ammessi sono stati selezionati tra i 30 milioni che si erano iscritti inizialmente. I candidati sono stati convocati via mail appena quattro giorni fa nelle oltre 1.500 mega sedi sparse in tutto il Paese, lontane al massimo 500 km dal luogo di residenza. Molti candidati hanno cercato di iscriversi, sebbene privi dei requisiti perché il viaggio viene offerto dalle Ferrovie.