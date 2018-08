Corea Nord: Kim critica sanità pubblica

PECHINO, 21 AGO - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha denunciato gli scarsi progressi fatti nella sanità pubblica, criticando i funzionari per indolenza e irresponsabilità. Alcuni settori "hanno fatto considerevoli balzi in avanti negli anni recenti - ha detto il "supremo comandante", in base a quanto riportato dall'agenzia Kcna -, ma la sanità pubblica non ha mai fatto niente del genere, diventando sempre più passiva". Anzi, non c'è alcuna unità "che abbia tenuto il suo ambiente in buone condizioni", nulla poi quanto all'ammodernamento di macchinari e strumentazioni medicali, ha aggiunto Kim durante una visita sul campo alla Myohyangsan Medical Appliances Factory. Il Partito dei Lavoratori ha rimarcato la necessità di migliorare i servizi alla salute, ma "i funzionari sono indolenti e irresponsabili nel farlo". Si sono "ibernati per troppo tempo".