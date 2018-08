Coree: terminate prime riunioni famiglie

PECHINO, 22 AGO - Il primo ciclo in quasi 3 anni di riunioni temporanee tra famiglie separate dalla Guerra di Corea del 1950-53 si è chiuso oggi al resort del monte Kumgang tra scene toccanti di lacrime, lunghi saluti e abbracci. Un totale di 89 sudcoreani, in buona parte oltre gli 80 anni, hanno riattraversato il confine nel pomeriggio tornando al Sud dopo tre giorni in cui hanno potuto rivedere, in diversi casi dopo ben oltre 60 anni, un totale di 185 familiari di nazionalità nordcoreana per circa 11 ore complessive, nel rispetto del rigido protocollo messo a punto poche settimane fa dalle delegazioni di alto livello dei due Paesi. "Non piangere e arrivederci!", ha scandito Han Shin-ja, 99 anni con gli occhi pieni di lacrime salutando dal finestrino dell'autobus le due figlie, scoppiate in un pianto a dirotto. Le immagini trasmesse dai media sudcoreani hanno scosso il Paese: lo scenario è destinato a ripetersi venerdì col secondo ciclo di riunioni temporanee.