Trump, rispetto Manafort,uomo coraggioso

WASHINGTON, 22 NOV - Dopo aver criticato il suo ex avvocato Michael Cohen per la sua dichiarazione di colpevolezza, Donald Trump ha twittato il suo dispiacere e il suo "rispetto per un uomo coraggioso" come l'ex capo della sua campagna elettorale Paul Manafort che si e' "rifiutato di 'distruggere', inventarsi storie per ottenere un 'accordo'" con gli inquirenti.