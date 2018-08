Venezuela, sisma inclina grattacielo

CARACAS, 22 AGO - Gli ultimi cinque piani del Centro Financiero Cofinanzas, meglio conosciuto come 'Torre di David', dal nome del finanziere David Brillembourg deceduto nel 1993, si sono visibilmente inclinati a seguito del terremoto di magnitudo 7,3 Richter che ha colpito il Venezuela ieri pomeriggio. Lo riferisce oggi il quotidiano El Universal di Caracas. Intervistato dalla tv statale VTV, il ministro degli Interni venezuelano Néstor Reverol, ha confermato il piegamento della cima del grattacielo "di almeno il 25%", ricordando comunque che "l'edificio è totalmente abbandonato". La costruzione della 'Torre di David' cominciò nel 1990 e non è mai stata terminata per mancanza di finanziamenti. Anni fa era conosciuta come "l'edificio occupato più grande del mondo", ma fra il 2014 ed il 2015 il governo dell'allora presidente Nicolás Maduro ha ordinato il trasferimento dei suoi abitanti in urbanizzazioni sviluppate nell'ambito della cosiddetta 'Gran Misión Vivienda Venezuela'.