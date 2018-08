Migranti: Libia,non accetteremo rimpatri

ROMA, 22 AGO - La Libia "rifiuterà qualsiasi iniziativa per il rimpatrio di migranti illegali verso il suo territorio". Lo ha affermato il ministro degli Esteri del governo di accordo nazionale, Muhammad Sayala, citato oggi dall'agenzia libica Lana. "La Libia non accetterà in nessun modo quel che viene detto in alcuni notiziari circa il rimpatrio di migranti illegali verso i paesi del Nordafrica da cui sono venuti", ha aggiunto Sayala, sempre secondo l'agenzia.