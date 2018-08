Molestie: ancora guai per Kevin Spacey

WASHINGTON, 22 AGO - Nuovi potenziali problemi per l'attore Kevin Spacey per quello che appare essere un nuovo caso con accuse di aggressione sessuale. Caso che e' stato sottoposto al vaglio del procuratore distrettuale della Contea di Los Angeles da parte del dipartimento dello sceriffo. Lo riferiscono media Usa fra cui Fox. Non sono stati forniti ulteriori dettagli e l'ufficio del procuratore distrettuale si e' limitato a sottolineare che il caso "resta sotto esame". Lo scorso 5 aprile lo stesso dipartimento dello sceriffo aveva presentato un altro caso, apparentemente risalente all'ottobre del 1992 e riguardante un episodio legato ad un uomo adulto e accaduto a West Hollywood. Anche questo resta sotto esame.