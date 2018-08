No accordo Brexit? Manuale per imprese

ROMA, 23 AGO - Se dovesse saltare il tavolo delle trattative sulla Brexit e il Regno Unito dovesse uscire dall'Unione europea senza un accordo, il governo di Londra sta mettendo a punto un 'manuale' rivolto alle imprese, e non solo, su come cavarsela con i mille problemi che potrebbero sorgere. Il ministro alla Brexit Dominic Raab ha definito la guida "pratica e mirata". Ha precisato che la sua priorità è di raggiungere un buon accordo con Bruxelles, aggiungendo che però una rottura, una 'no-deal hard Brexit' è possibile. Si prospettano difficoltà: dai problemi doganali all'approvvigionamento di medicinali, dalle tariffe addizionali sul pagamento con carte di credito nei Paesi dell'Unione europea, alle difficoltà di aprire conti bancari nel Regno unito per i britannici che risiedono all'estero.