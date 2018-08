Time su Trump, il presidente annaspa

WASHINGTON, 23 AGO - Time Magazine mette ancora una volta il presidente Donald Trump in copertina, che per il nuovo numero in uscita il 3 settembre e' raffigurato mentre annaspa in uno Studio Ovale inondato e riesce appena a mantenere la testa fuori dall'acqua. L'illustrazione e' opera dell'artista Tim O'Brien, che da trent'anni realizza copertine per il magazine, e il riferimento e' all'ammontare dei problemi che il presidente degli Stati Uniti si trova a dover affrontare, a partire dalla vicenda giudiziaria che vede protagonista il suo ex fidatissimo avvocato Michael Cohen.