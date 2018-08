Egitto: Tomas Cook evacua hotel

IL CAIRO, 24 AGO - Il tour operator britannico Thomas Cook sta facendo evacuare 301 suoi clienti dall'hotel 'Steigenberger Aqua Magic' sulla costa egiziana del Mar Rosso dopo la morte di una coppia di turisti britannici per cause che le autorità locali definiscono naturali. L'uomo, John Cooper, 69 anni, sarebbe morto per infarto, seguito poche ore dopo dalla moglie, Susan, 63 anni, che sarebbe rimasta scioccata dall'improvviso decesso. Thomas Cook ha riferito di aver attuato la "misura precauzionale" in seguito a "informazioni di aumentati livelli di malesseri fra gli ospiti", riferisce il sito della Bbc. Alcuni ospiti, già in passato, avrebbero poi patito vari problemi fisici.