'A Bruxelles nessun accordo su Diciotti'

BRUXELLES, 24 AGO - Fumata nera sulla nave Diciotti alla riunione tecnica degli sherpa, a Bruxelles. Secondo fonti diplomatiche, la richiesta dell'Italia non ha riscosso il favore dei partner sulla gestione dei migranti a bordo del pattugliatore della Guardia costiera che si trova a Catania. Uno dei punti contrari, è che il flusso di migranti pro-capite è molto al di sotto di quello che c'è attualmente in altri Stati membri e perciò, a loro avviso, non ci sarebbe bisogno di condividere la responsabilità.