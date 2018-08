Seul, rammarico stop visita Pompeo

PECHINO, 25 AGO - La Corea del Sud ha espresso il suo rammarico per la cancellazione della visita a Pyongyang, attesa per la prossima settimana, del segretario di Stato Usa Mike Pompeo, osservando che i continui sforzi diplomatici sono lo strumento più efficace per risolvere lo stallo negoziale con la Corea del Nord sulla denuclearizzazione. La nota del ministero degli Esteri di Seul è maturata poche ore dopo la decisione del presidente Donald Trump, motivata per "la carenza di progressi" sul disarmo dal parte del Nord. Trump ha aggiunto che i negoziati sono stati ostacolati anche dal ritiro del sostegno da parte della Cina con cui il tycoon ha in corso un durissimo braccio di ferro sul commercio. Descrivendo lo stop della missione di Pompeo come una battuta d'arresto, il ministero degli Esteri ha rimarcato che sarebbe la cosa più importante per gli alleati centrare "progressi sostanziali sulla denuclearizzazione".