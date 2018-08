Corea Nord: Cina contro Trump

PECHINO, 25 AGO - La Cina definisce "irresponsabili" e "capricciosi" i giudizi del presidente Usa Donald Trump legati alla decisione di cancellare la visita del segretario di Stato Mike Pompeo a Pyongyang, a causa degli scarsi progressi sulla denuclearizzazione che scontano anche il disimpegno di Pechino per il contenzioso commerciale pendente con Washington. "La posizione Usa è contraria ai fatti ed è irresponsabile - ha commentato in una nota il portavoce del ministero degli Esteri Lu Kang - Siamo seriamente preoccupati per questo".