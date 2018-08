Moavero, Albania accoglierà 20 migranti

ROMA, 25 AGO - "Il Ministro degli Affari Esteri Enzo Moavero Milanesi ringrazia l'Albania per la decisione di accogliere 20 profughi della nave Diciotti. Un segnale di grande solidarietà e amicizia molto apprezzato dall'Italia". Lo si legge su un tweet della Farnesina. Da parte sua, il ministro degli Esteri albanese Ditmir Bushati ha twittato:"Italia! Non possiamo sostituire l'Europa, ma siamo sempre qui, sull'altra sponda di un mare dove una volta eravamo noi gli Eritrei che soffrivano per giorni e notti nel mezzo del mare, aspettando che l'Europa si svegliasse! Ieri l'Italia ci ha salvato e oggi siamo pronti a dare una mano".