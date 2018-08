Giappone: Abe si candida a terzo mandato

TOKYO, 26 AGO - Il premier giapponese Shinzo Abe ha annunciato ufficialmente la propria candidatura per la presidenza del partito Liberal-democratico, attualmente alla guida dell'esecutivo, nelle elezioni che si terranno a settembre. Se dovesse essere confermato il 63enne Abe diventerà di fatto il premier nipponico più longevo di sempre. "Sono determinato a guidare la nazione per altri 3 anni per preservare le tradizioni di questo meraviglioso Paese per le generazioni dei nostri figli e nipoti", ha detto Abe nel suo discorso alle pendici del vulcano Sakurajima, che sovrasta la città di Tarumizu, nella prefettura di Kagoshima. La gara sarà un confronto a due tra Abe - in cerca del suo terzo mandato - e l'ex segretario del partito conservatore, il 61enne Shigeru Ishiba. L'attuale premier nella conferenza stampa ha ribadito i risultati nel campo economico e diplomatico del suo governo, in carica da 5 anno e mezzo.