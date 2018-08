Siria: summit Putin-Erdogan-Rohani 7/9

ISTANBUL, 27 AGO - I presidenti di Russia, Turchia e Iran si riuniranno il prossimo 7 settembre a Tabriz, nell'Iran nord-occidentale, per il terzo incontro a livello di leadership del terzetto di Astana sulla Siria. In precedenza, vertici analoghi tra i presidenti Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan e Hassan Rohani si erano svolti a Sochi e Ankara. Lo riferiscono fonti della presidenza turca. Tra le questioni principali in agenda ci sarà la delicata situazione a Idlib, ultima roccaforte dei ribelli filo-Ankara contro cui Damasco prepara un'offensiva.