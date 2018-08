Tajani,Salvini convinca Orban su Dublino

ROMA, 27 AGO - "Mi auguro che Salvini convinca Orban a approvare la riforma di Dublino". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, in merito al previsto incontro a Milano tra il ministro dell'Interno e il premier ungherese. Il caso della nave Diciotti, ha ribadito il presidente del Parlamento europeo, intervistato al programma di La7 L'aria d'estate, "è una sconfitta per tutti perché il problema si poteva risolvere a monte se gli stati membri dell'Ue avessero approvato la proposta del Parlamento europeo di riformare il regolamento di Dublino". Tajani ha ricordato che la proposta dell'Eurocamera "prevede la ridistribuzione automatica" dei richiedenti asilo al momento dello sbarco. "Troppi Stati membri hanno preferito rinviare - ha aggiunto Tajani -. Mi auguro che i Paesi dell'Est cambino il loro atteggiamento in modo da evitare episodi come questo".