Libia: Sarraj,attaccare milizie illegali

ROMA, 27 AGO - "Ho dato ordine ai comandanti della regione di Tripoli di affrontare" le milizie protagoniste degli scontri scoppiati da ieri sera nel sud di Tripoli. Lo afferma il capo del Consiglio presidenziale libico, Fayez al Sarraj, in un comunicato ufficiale. "Non c'è più spazio per il caos", ammonisce Sarraj, sottolineando che "chiunque sia coinvolto in questo infido attacco nella capitale sarà considerato fuorilegge e punito sulla base delle norme internazionali". Secondo la tv al Ahrar, il bilancio provvisorio è di almeno 8 morti e 18 feriti.