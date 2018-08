Turchia anti Usa, addio a Western in Tv

ISTANBUL, 28 AGO - Addio ai film western americani in Turchia. A fare le spese dello scontro sempre più duro tra Ankara e Washington saranno adesso gli appassionati del genere. Il primo canale della tv di stato Trt ha infatti sospeso la proiezione dei film di cowboy Usa, che mandava in onda regolarmente ogni domenica mattina dagli anni '80. Al posto delle pellicole di John Wayne e degli altri pistoleri a stelle e strisce troveranno spazio le produzioni locali turche sostenute dal ministero della Cultura, riferiscono i media locali, secondo cui si tratta di una reazione alle sanzioni imposte da Donald Trump nell'ambito dello scontro sul pastore evangelico detenuto Andrew Brunson, che in queste settimane hanno aggravato il crollo della lira turca. L'iniziativa rientra in un crescente sentimento antiamericano nel Paese, in linea con quanto sostenuto anche dal presidente Recep Tayyip Erdogan.