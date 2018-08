Berlino, torna il Muro ma è solo arte

BERLINO, 28 AGO - Ventinove anni dopo la sua caduta, a Berlino risorgerà il Muro. Almeno per quattro settimane. Un gruppo di artisti sta infatti progettando di costruire a metà ottobre in un quartiere della città un fac-simile della cortina che divise in due la capitale dal 1961 al 1989. Un'installazione d'arte per la quale i visitatori dovranno acquistare "visti" on-line a partire da 15 euro. Non si tratterà di dare vita a una "Germania Est stile Disney", ha detto Thomas Oberender dei Berliner Festspiele, che organizzano molti eventi nella capitale. L'intenzione, spiega è piuttosto quella di creare un'esperienza di viaggio in un Paese straniero e la perdita del senso di libertà. Il gruppo di artisti Dau, che stanno dietro al progetto, sono ancora in attesa del via libera finale da parte delle autorità. La struttura dovrebbe infine essere abbattuta il 9 novembre, anniversario della caduta del muro originale.