Astronauta lascia training Nasa a metà

CAPE CANAVERAL, 28 AGO - Per la prima volta in 50 - da 1968 - anni un astronauta ha abbandonando la Nasa durante il periodo del training. Il candidato Robb Kulin ha mollato a metà dei suoi due anni di addestramento presso il Johnson Space Center di Houston. Il portavoce della Nasa, Brandi Dean, ha dichiarato che Kulin lascerà il centro spaziale oggi che la sua decisione è stata dettata da motivi personali che l'agenzia spaziale non può divulgare in ragione delle leggi sulla privacy. Kulin, 34 anni, è tra i 12 nuovi astronauti scelti la scorsa estate tra 18.300 candidati. Quando è stato selezionato Kulin lavorava come senior manager presso SpaceX quando è stato selezionato e all'epoca ha detto che sperava di volare su un veicolo che aveva aiutato a progettare. SpaceX e Boeing stanno sviluppando le prime capsule dell'equipaggio commerciale della Nasa, che verranno lanciate entro il prossimo anno. Kulin è cresciuto in Alaska dove ha lavorato come pescatore commerciale e su una perforatrice di ghiaccio in Antartide.