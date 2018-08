Trudeau: forse intesa venerdì su Nafta

NEW YORK, 29 AGO - ''C'e' la possibilita' di un accordo entro venerdi'''. Il premier canadese Justin Trudeau apre all'ipotesi che il Canada entri a far parte dell'accordo commerciale fra Stati Uniti e Messico, creando una sorta di Nafta 2.0 anche se Donald Trump vuole 'scaricare' il nome Nafta per le sue connotazioni negative. Le trattative fra Stati Uniti, Canada e Messico continuano a Washington, con gli Usa che premono per un'intesa a breve e che - secondo indiscrezioni - avrebbero fissato una scadenza per venerdi' per il Canada per entrare nell'accordo gia' firmato. Fra i negoziatori al tavolo aleggia un certo ottimismo, ma ancora nulla e' certo.