Mogherini, costruttivi su sbarchi Sophia

VIENNA, 30 AGO - "A luglio e agosto abbiamo discusso alcune proposte" per risolvere la questione delle regole sugli sbarchi della missione Sophia, "incluse proposte di mediazione che ho messo sul tavolo. Fino ad ora non c'è stato consenso, come sapete occorre l'unanimità. Oggi vedrò se c'è spazio e che tipo di spazio, per trovare una risposta. Questo richiede un atteggiamento costruttivo e responsabilità da parte di tutti gli Stati membri". Così l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini entrando alla riunione dei ministri della Difesa Ue. Mogherini ha aggiunto che "con i ministri della Difesa" Ue "dobbiamo affrontare la questione delle regole sugli sbarchi" della missione Sophia. "Sottolineo che non si tratta di una questione che riguarda solo l'operazione Sophia, ma è molto più ampia. E' comunque una questione che non possiamo ignorare". Sui porti Sophia, ha sottolineato, gli Stati valutino più solidarietà.