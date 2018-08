Farage tentato da carica sindaco Londra

ROMA, 30 AGO - Nigel Farage sta pensando a una possibile candidatura al voto del 2020 per l'elezione del prossimo sindaco di Londra: lo ha detto lo stesso ex leader del partito degli euroscettici Ukip al Financial Times. L'attuale sindaco laburista della capitale britannica, Sadiq Khan, resta il favorito tuttavia un ingresso di Farage nella corsa potrebbe cambiare le carte in tavola: "Sono stato incoraggiato (a correre) da un gruppo di persone, ma questo non significa che lo farò", ha detto l'europarlamentare all'Ft: "Non ho detto di no, ci sto pensando". E poi ha aggiunto: "Il partito dei Tory è ben consapevole che se mi presento loro probabilmente arriveranno al terzo posto e hanno paura di questo". La corsa per la poltrona di primo cittadino di Londra offrirebbe un palcoscenico di alto profilo dal quale "presentare argomentazioni", ha commentato.