Estrema destra di nuovo a Chemnitz

BERLINO, 30 AGO - Un migliaio di persone del movimento di destra estrema "Pro Chemnitz" si sono radunate a margine del "dialogo civico" in corso nella cittadina della Sassonia, dove oggi il ministro presidente Michael Kretschmer sta incontrando la cittadinanza. La manifestazione di protesta al momento momento è tranquilla. Nei giorni scorsi, neonazisti ed esponenti della destra radicale hanno provocato scontri e disordini a Chemnitz, dopo la morte di un 35enne tedesco, in una rissa per la quale sono stati arrestati due migranti.