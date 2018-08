Siria: Erdogan, evitare disastro a Idlib

ISTANBUL, 31 AGO - La Turchia sta portando avanti "un lavoro congiunto con i russi e gli iraniani su Idlib per evitare un altro disastro come quello di Aleppo". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, confermando gli intensi scambi diplomatici in corso sulla regione della Siria nordoccidentale, ultima roccaforte dei ribelli filo-Ankara contro cui Damasco minaccia un'offensiva con il sostegno di Mosca e Teheran. Tra una settimana è previsto in Iran un incontro trilaterale in merito tra Erdogan, il presidente russo Vladimir Putin e quello iraniano Hassan Rohani. Secondo l'Onu, un attacco su Idlib rischia di provocare una "catastrofe umanitaria" e un'ondata di centinaia di migliaia di nuovi profughi verso la Turchia.