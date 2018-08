Presidente filippino Duterte in Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 AGO - Il presidente filippino Rodrigo Doa Duterte arriverà in Israele nel pomeriggio di domenica due settembre per una visita di Stato che è stata criticata dall'opposizione di centro sinistra e da una parte dei media. Duterte - attaccato per il paragone tra la sua lotta ai trafficanti di droga con la Shoah e Hitler e il mancato rispetto dei diritti umani - incontrerà il premier Benyamin Netanyahu lunedì e subito dopo visiterà Yad Vashem, il Mausoleo della Memoria a Gerusalemme. In programma anche visite al presidente Reuven Rivlin e con la comunità filippina in Israele. La partenza avverrà mercoledì cinque settembre dopo la deposizione di una corona di commemorazione al monumento in onore dei filippini che salvarono gli ebrei durante la Shoah.