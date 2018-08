Russia: possibile nuovo vertice con Usa

MOSCA, 31 AGO - Il Cremlino "non esclude" la possibilità che Vladimir Putin e Donald Trump si incontrino di nuovo entro la fine dell'anno. Sono infatti tre gli eventi di carattere internazionale a cui probabilmente parteciperanno entrambi i leader e dove si potrebbe organizzare un faccia a faccia a margine dei lavori. Lo conferma a Izvestia il portavoce di Putin Dmitri Peskov, sottolineando però che tutti si basa sul principio di "reciprocità" - ovvero lo devono volere anche gli americani. La prima data utile è l'11 novembre in Francia dove si terranno le celebrazioni per la fine della I guerra mondiale. Poi si passa al summit Est-Asia, dall'11 al 15 di novembre, a Singapore. Infine il G20 di Buenos Aires, in programma per fine novembre-inizi dicembre.