Ortodossi ucraini verso l'indipendenza

MOSCA, 31 AGO - Il patriarca ecumenico Bartolomeo ha comunicato a Kirill, patriarca di Mosca e di tutte le Russie, l'intenzione di concedere alla Chiesa ortodossa ucraina "l'autocefalia", l'indipendenza. Lo scrive Ukrainska Pravda, citando il portavoce della Chiesa ortodossa ucraina del patriarcato di Kiev l'arcivescovo Ievstrati. Secondo Ievstrati in seguito verrà diffuso "il testo ufficiale". "Ci sono le basi per un ottimismo moderato sebbene non bisogna dimenticare che il diavolo si nasconde nei dettagli", ha dichiarato l'arcivescovo.