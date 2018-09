Palestinesi condannano tagli Usa a Unrwa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 1 SET - La presidenza palestinese e l'Olp hanno condannato gli Usa per il taglio dei fondi all'agenzia Onu per i profughi palestinesi (Unrwa). Nabil Abu Rudeinah, portavoce del presidente Abu Mazen - citato dai media israeliani - l'ha definita una "plateale aggressione" e una "sfida alle Nazioni Unite". Il segretario dell'Olp Saeb Erekat ha detto che i palestinesi "la respingono": gli Usa "non possono chiudere l'Unrwa perchè la decisione di creare l'agenzia è stata accettata dall'Assemblea Onu". (ANSAmed).