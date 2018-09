Amsterdam, aggressore era un terrorista

AMSTERDAM, 1 SET - L'afghano arrestato ieri dalla polizia per aver accoltellato due americani, rimasti feriti, alla stazione di Amsterdam ha agito per "per terrorismo". Lo riferiscono le autorità olandesi. L'aggressore, ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito e ferito dalla polizia, ha 19 anni e si chiama Jaewe S. Si trovava in Olanda con un permesso di soggiorno tedesco. Per questo le autorità olandesi sono in contatto con quelle tedesche che hanno già perquisito il suo ultimo indirizzo in Germania e sequestrato computer e telefoni. I due americani feriti sono ancora ricoverati in ospedale, le loro condizioni sono gravi ma non sono in pericolo di vita.