Pakistan:Usa cancellano 300mln dlr aiuti

ROMA, 2 SET - Il Pentagono ha reso noto che cancellerà aiuti per 300 milioni di dollari al Pakistan a causa dell'immobilismo da parte di Islamabad nei confronti dei gruppi terroristici che operano nel Paese. Il portavoce del Pentagono, Koné Faulkner, ha spiegato che l'esercito americano utilizzerà i fondi per altre "priorità urgenti". Lo riporta la Bbc online. La decisione, che dovrà comunque essere approvata dal Congresso, rientra nell'ambito di più ampi tagli agli aiuti al Paese - sempre per lo stesso motivo - annunciati lo scorso gennaio. Il Dipartimento di Stato americano ha criticato il Pakistan in passato per il fatto di non prendere misure contro i gruppi terroristici attivi nel Paese, inclusa la rete Haqqani ed i talebani afghani.