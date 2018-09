McCain: gentilezza Bush a Michelle Obama

WASHINGTON, 2 SET - Un gesto gentile, una familiarita' esibita in pubblico: e' fra l'ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush e la ex first lady Michelle Obama, quando il primo - durante i funerali del senatore John McCain ieri alla National Cathedral di Washington - sembra passare discretamente una caramella a Michelle che gli siede accanto in prima fila. Lei sorride, sussurra "Thank you", Barack Obama alla sua destra annuisce, come Laura Bush che siede alla sinistra del marito. Le immagini fanno il giro del web e scatenano una valanga di commenti, per la gran parte di apprezzamento per la pacatezza e l'altrui rispetto che le due ex coppie presidenziali mostrano. "George Bush che passa una caramella a Michelle Obama e' una metafora agrodolce di tutto cio' che si e' perso in politica" e' uno dei commenti su Twitter.