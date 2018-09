Crisi Argentina, giornata di annunci

BUENOS AIRES, 3 SET - Il presidente argentino Mauricio Macri ha incontrato oggi a Buenos Aires membri del suo governo, dei partiti che lo appoggiano, e tecnici economici per mettere a punto un pacchetto di misure anti-crisi che saranno annunciate nel corso della giornata. Al termine di una settimana di fuoco in cui il peso si è svalutato del 30% sul dollaro, costringendo la Banca centrale a elevare i tassi di interesse al 60% (i più alti al mondo), Macri chiede ora al Fondo monetario internazionale (Fmi) di liberare subito, e non via via, i 50 miliardi del prestito 'stand by' concesso all'Argentina, in cambio di un serrato piano di austerità. Notizie filtrate sui media ore prima dell'annuncio ufficiale, indicano che l'Argentina cercherà di raggiungere già dal 2019 il livello di deficit zero dei conti pubblici, in modo da convincere Christine Lagarde ad essere "più generosa".