Grecia:sciopero traghetti blocca turisti

ATENE, 3 SET - Migliaia di turisti e viaggiatori sono bloccati a terra in Grecia per uno sciopero del personale dei traghetti da e per le isole, che potrebbe essere esteso di alcuni giorni. I sindacati chiedono un aumento del 5% degli stipendi, congelati da anni per la crisi del debito, a fronte dell'offerta del governo di un aumento dell'1%. E stamani è riunito il principale sindacato del personale marittimo, Pno, per decidere se proseguire con lo sciopero di un giorno anche nei giorni a venire. In questo caso, verrebbero colpite 180.000 persone che devono viaggiare da e per le numerose isole, comprese quelle più turistiche, come Mykonos Santorini e Creta. Per il 2018 ci si aspetta un numero record di presenze turistiche in Grecia.