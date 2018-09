Violenti scontri a 6 km centro Tripoli

IL CAIRO, 3 SET - "Violenti scontri fra la 7/a Brigata e la sicurezza centrale" sono in corso nell'area Abu Salim: lo riferisce un tweet dell'emittente Al Ahrar citando una "fonte della sicurezza" e riferendosi alla milizia ribelle che sta attaccando Tripoli e ad una (detta "Ghenewa") che la sta affrontando in un zona a meno di 6 km in linea d'aria da Piazza dei Martiri, il centro della capitale libica, situato sul Mare.