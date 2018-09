Arriva il libro su Trump di Bob Woodward

WASHINGTON, 3 SET - La Casa Bianca potrebbe essere messa in imbarazzo da un nuovo libro. Dopo 'Fury and fire' (Furia e fuoco) del giornalista Michael Wolff e 'Unhinged' (Squilibrato) dell'ex consigliera presidenziale Omarosa Manigault Newman, l'11 settembre uscirà nelle librerie "Fear: Trump in the White House" (Paura: Trump alla Casa Bianca), di Bob Woodward, il leggendario reporter due volte premio Pulitzer che insieme a Carl Bernstein rivelò i retroscena dello scandalo Watergate. Il libro, di 448 pagine, "rivela i dettagli senza precedenti sulla vita difficile dentro la Casa Bianca di Donald Trump e sul modo in cui il presidente prende decisioni su questioni importanti di politica estera e interna", ha spiegato l'editore americano Simon & Schuster.