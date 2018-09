Xi non va Pyongyang, designa suo inviato

PECHINO, 4 SET - Xi Jinping non andrà a Pyongyang in occasione dei festeggiamenti del 9 settembre per i 70 anni della fondazione della Corea del Nord: il presidente, che è prima di tutto segretario generale del Partito comunica cinese, ha designato come rappresentante speciale a capo di un'apposita delegazione Li Zhanshu, attuale presidente del National People's Congress, l'assemblea legislativa cinese. Lo annuncia l'agenzia Nuova Cina. Li, membro del Comitato permanente del Politburo, è il numero tre della scala gerarchica del Partito.