Uragani: Usa, Gordon tocca terra

GULFPORT, 5 SET - La tempesta tropicale Gordon non si è trasformata in uragano ma ha toccato terra a ovest del confine tra l'Alabama e il Mississippi lasciando senza corrente elettrica migliaia di famiglie. Secondo il centro nazionale uragani la tempesta, che finora ha registrato venti fino a 110 chilometri orari, dovrebbe indebolirsi domani lungo il suo cammino attraverso il Mississippi, la Louisiana e l'Arkansas. Oltre 27.000 persone soprattutto in Alabama e Florida sono rimaste senza corrente elettrica mentre la tempesta si avvicinava alla costa, un numero che è salito rapidamente nelle ultime ore, quando Gordon ha toccato terra.