Trump, mai chiamato Sessions 'idiota'

ROMA, 5 SET - In un tweet, il presidente americano Donald Trump scrive che "il già screditato libro di Woodward, così tante bugie e fonti fasulle, dice che ho chiamato Jeff Sessions 'mentalmente ritardato' e 'un idiota meridionale'. Non l'ho mai detto, mai usato quei termini su nessuno, incluso Jeff, ed essere un meridionale è una GRANDE cosa. Ha fatto questo per dividere!". Trump ha inoltre postato sul suo account Twitter il comunicato della portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders in cui il libro viene definito pieno di "storie inventate", nonché quello del chief of staff John Kelly, secondo il quale "l'idea che io abbia chiamato il presidente idiota non è vera". E anche quello del segretario alla difesa James Mattis, che a sua volta smentisce quanto scritto nel volume da Woodward, che definisce "fiction".