Libia: conferenza in Sicilia o a Roma

ROMA, 5 SET - Si dovrebbe svolgere tra il 10 e il 22 novembre, in una località ancora da definire, la conferenza sulla Libia che sta mettendo a punto in queste ore il governo italiano. Lo si apprende da fonti qualificate, secondo cui la conferenza potrebbe tenersi in Sicilia - Sciacca è una delle ipotesi, ma si parla anche di una località vicino a Palermo - o a Roma.