Yemen, rinviato a domani avvio negoziati

ROMA, 6 SET - E' stata posticipata di un giorno l'apertura dei negoziati di pace sullo Yemen attesa per oggi a Ginevra a causa del mancato arrivo in Svizzera dei rappresentanti delle milizie Houthi. Lo riporta Al Jazeera. L'Inviato Speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Martin Griffiths, si è detto fiducioso che, nonostante il ritardo, venerdì vi saranno tutti per le trattative promosse dalle Nazioni Unite. I rappresentanti degli Houthi ritengono che la responsabilità del loro mancato arrivo sia della Coalizione Araba che non avrebbe rilasciato loro i permessi di volo, mentre la Coalizione Araba ha dichiarato oggi di aver reso disponibile un aereo all'aeroporto di Sanaa per portare i rappresentanti Houthi a Ginevra, ma che siano stati gli Houthi stessi a rifiutarlo, secondo quanto riportato da Al Arabiya. L'Inviato Speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Martin Griffiths, si è detto fiducioso rispetto alla possibilità che i negoziati possano iniziare domani.