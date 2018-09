Libia: Moavero, tregua sta funzionando

CERNOBBIO (COMO), 7 SET - "La Libia è uno scenario di crisi pesante, perché c'è una situazione di conflitto". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Enzo Moavero Milanesi, a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio. " Tuttavia, noi pensiamo - ha aggiunto - che l'azione che sta svolgendo l'Onu sia non solo positiva, ma sul terreno abbia provato di poter arrivare anche a un risultato: la tregua, che come tutte le tregue ha i suoi momenti di fragilità, però sta funzionando e questo dimostra la volontà di arrivare alla stabilizzazione del Paese. Poi, secondo noi, è la base essenziale per poter svolgere quel grande appuntamento di democrazia che sono le elezioni".