Obama, torni decenza nel governo

WASHINGTON, 7 SET - "Bisogna riportare onestà e decenza nel governo", ha esortato l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama durante il suo intervento all'Università dell'Illinois dove viene insignito di un riconoscimento per l'etica nel governo. E ha continuato: "Gli americani devono ribellarsi ai prepotenti, non seguirli" sottolineando che "negli ultimi decenni le politiche di divisione, rancore e paranoia hanno sfortunatamente trovato casa nel partito repubblicano". Obama ha aggiunto che gli Stati Uniti sono in un momento cruciale della loro storia e che "le conseguenze per chi di noi resta ai margini sono più gravi" che in elezioni precedenti. Il riferimento è al voto di midterm a novembre e l'intervento di Obama di oggi è considerato l'avvio del suo coinvolgimento nella campagna elettorale, alla quale è determinato a partecipare dopo essersi tenuto in disparte da quando ha lasciato la Casa Bianca. "Bisogna andare a votare, ne va della nostra democrazia", ha scandito.